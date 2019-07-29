Астрономы обнаружили экзопланету с тремя "солнцами"

Она расположена на расстоянии 22,5 световых лет от Земли и превосходит ее по размерам в 1,3 раза.

Астрономы с помощью телескопа TESS обнаружили необычную систему, состоящую из скалистой экзопланеты и трех солнц. Об этом пишет Science Alert.

Данная планета под названием LTT 1445Ab вращается вокруг главной звезды - одного из трех красных карликов, составляющих систему LTT 1445. Данная система расположена на расстоянии около 22,5 световых лет.

"Если вы стоите на поверхности этой планеты, в небе есть три солнца, но два из них довольно далеко и выглядят маленькими", - отметил один из исследователей, передает Корреспондент.

Планета была обнаружена аппаратом TESS - космическим телескопом NASA, предназначенным для поиска экзопланет, которые проходят между нами и родной звездой. Найдена она была после поступления сигналов, поступающих в моменты блокирования небольшого процента света звезды.

Обнаруженная планета в 1,35 раза больше Земли. При этом масса планеты в 8,4 раза больше земной - что может говорить о значительно большей ее плотности.