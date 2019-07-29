В вине нашли лекарство от тревоги и депрессии

Компоненты, присутствующие в красном вине, оказались эффективны для лечения психических расстройств, выяснили ученые из университета Буффало (США).

Речь идет о ресвератроле — природном антиоксиданте, которым насыщена кожура винограда, передает Рамблер.

Ученые провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. Грызуны проявляли признаки тревожного и депрессивного поведения, когда получали слишком большое количество кортикостерона — гормона, регулирующего реакцию организма на стресс.

Оказалось, что этот гормон высвобождал фермент PDE4 (фосфодиэстераза 4), который и был истинной причиной проявления симптомов, сообщает Neuropharmacology.

Ресвератрол же ингибировал (подавлял) PDE4 и улучшал состояние подопытных.

«Ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами»,

— сделали вывод авторы исследования.

Но у данного способа проявился и существенный недостаток.

Мышам давали дозу ресвератрола, эквивалентную 10 мг на килограмм массы тела.

Человеку весом 70 кило потребуется 700 мг ресвератрола, а это значит, что ему придется выпить около 350 бокалов красного за один раз (в одной порции вина содержится примерно 2 мг целебного вещества). Такое количество приведет к летальному исходу.

Тем не менее, исследование может указать на принципиально новый метод лечения психических расстройств.

Ученые отметили, что современные лекарства от депрессии направлены на изменение функций серотонина и норадреналина в головном мозге, а не на блокирование ферментов, и эффективны лишь для одной трети пациентов.