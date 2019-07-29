В Турции при обыске конфисковали три тысячи лягушек

Турецкая жандармерия конфисковала три тысячи лягушек на юго-востоке страны. Об этом 29 июля сообщает телеканал NTV.

По информации телеканала, жандармерия района Гергер провинции Адыяман задержала подозрительную машину, которая ехала по трассе Адыяман-Диярбакыр неподалеку от моста Ниссиби. После обыска в автомобиле обнаружили три тысячи живых лягушек. Их поймали для продажи отелям, пишет Известия.

Всех лягушек изъяли и передали в управление сельского хозяйства Гергера, чтобы впоследствии отпустить их в природную среду обитания. Четверых подозреваемых задержали, им грозит штраф в размере 600 турецких лир ($105).