Генеральный секретарь Аппарата Президента Руслан Флоча победил в конкурсе на должность руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией. Об этом сообщил депутат-социалист Григорий Новак на своей странице в Facebook.
"Руслан Флоча набрал максимальное количество баллов от членов комиссии, следом расположились Кристина Цэрнэ и Виталие Веребчану", - написал Новак на Facebook.
В настоящее время Руслан Флоча занимает пост генерального секретаря Аппарата Президента Республики Молдова. Ранее он руководил территориальным управлением "Центр" в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.
Сейчас обязанности главы учреждения исполняет заместитель директора Лидия Киреогло.
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