Дорин Киртоакэ: В 2016 году в ходе предвыборных дебатов Майя Санду заявляла, что место Игоря Додона в тюрьме

Дорин Киртоакэ призвал Майю Санду к ответу. По словам председателя Либеральной партии, в 2016 году в ходе предвыборных дебатов на одном из телеканалов она заявила, что место Игоря Додона в тюрьме. Теперь Киртоакэ требует, чтобы Санду разъяснила свою сегодняшнюю позицию.

"Госпожа Санду, когда мы наконец отправим в тюрьму господина Додона? Кажется об этом вы заявляли в ходе дебатов? И что теперь? Его уже не нужно сажать? Вы либо откажитесь от сказанных в 2016 году слов, либо объясните свою нынешнюю позицию", - сказал председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ.

Возмущен Киртоакэ и решением парламента провести конкурс на пост главы Генпрокураты в выходные дни.

"Такой конкурс не предусмотрен ни одним законом Республики Молдова, он вне Конституции, вне закона. Что это за конкурс, о котором объявляют в субботу утром и завершают в понедельник вечером?", - Дорин Киртоакэ.

Раскритиковал лидер либералов и министра обороны Павла Войку, который во время визита в Москву заявил, что Россия является надежным союзником Молдовы.

"За 30 лет никто не позволял себе говорить нечто подобное, что Россия надежный союзник. Я имею ввиду вопросы обороны, военный аспект. Ни один министр обороны, даже коммунисты не говорили такого. Его нужно гнать из правительства, тем более что он один из участников пыток седьмого апреля", - отметил Киртоакэ.

Министерство обороны заявления Дорина Киртоакэ не прокомментировало, хотя мы отправили ведомству электронный запрос.

Не обошел стороной председатель ЛП и других представителей власти. Он отметил, что нынешнее руководство не выполняет обещаний, данных избирателям. И поэтому нужно провести досрочные выборы.

"Идти дальше в этом направлении нельзя. Хватит! Следует разрубить этот Гордиев узел. Нужно провести досрочные выборы, чтобы граждане смогли выбрать себе достойных руководителей", - заявил Киртоакэ.

Майя Санду для комментариев была недоступна. Сегодня она организовала брифинг, на котором заявила, что отвечать на вопросы журналистов не будет, а лишь выступит с речью.