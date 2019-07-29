Все больше жителей Молдовы страдают из-за неправильного питания

Неправильный режим питания опаснее, чем курение. Впрочем, как и диеты, отмечают специалисты. По данным Национального института здоровья США, ежегодно в результате неправильного питания умирают почти 11 миллионов граждан. В то время как от курения - восемь миллионов.

Эта проблема актуальна и в Молдове. Отечественные специалисты отмечают, что все дело в том, что люди стали потреблять в пищу больше продуктов богатых солью, сахаром, углеводами и растительными жирами.

"Дошло до того, что углеводы во всем, фаст-фуд процветает, мы едим очень много сахара", - сказала гастроэнтеролог Анжела Пельтек.

По словам специалистов, неправильное питание может привести к таким заболеваниям как ожирение, диабет и даже рак. Они добавляют, что из-за такого питания продолжительность жизни наших соотечественников ниже, чем у европейцев на 10 лет.

В то же время, врачи отмечают, что к плачевным последствия приводят и диеты.

"Они плохо сказываются на организме, в частности, на метаболизме и на гормональной системе. Важно держать диету не периодически, а придерживаться правильного питания всегда", - заявила Анжела Пельтек.

Психологи говорят, что в основном жертвами диет становятся женщины.

Между тем, диетологи рекомендуют три полноценных приема пищи и три перекуса в день. Они также призывают граждан отказаться от полуфабрикатов, и употреблять больше овощей и фруктов.

"Избегаем сахарного песка, дрожжей, пищевых добавок. Даже если мы и слышали о них, многие из них опасны", - сказала нутрициолог Виктория Урсу.