Морская капуста: полезные свойства и противопоказания

Ламинарию применяют не только в кулинарии, но и в медицине, косметологии, промышленности.

В морской капусте содержится большое количество йода. Кроме этого, в ней есть калий и железо, цинк и магний, а также другие полезные компоненты, пишет 1001 Совет.

Этот продукт добавляют в салаты, супы, рагу. Широко используют ламинарию в качестве приправы, а также употребляют в маринованном виде. Морская капуста — диетический продукт: на 100 граммов всего лишь 5 килокалорий, передает Рамблер.

Польза

Морская капуста обладает противовоспалительными свойствами и способствует выведению жидкости из организма. Кроме этого, продукт благотворно влияет на состояние щитовидной железы и препятствует возникновению онкологии.

Если одолевают частая головная боль, усталость или боли во время менструации, эксперты рекомендуют есть морскую капусту.

Ламинария хорошо выводит токсины из организма, положительно влияет на ЖКТ.

Нередко добавляют ламинарию в косметические средства: крема, маски для лица, скрабы. Специалисты отмечают, что морская капуста обладает омолаживающими свойствами.

Противопоказания

Негативно может сказаться на здоровье употребление морской капусты во время беременности и кормления грудью.

В ламинарии много калия, поэтому если имеются проблемы с почками, геморрагические проявления, нефрит или фурункулез, специалисты также не рекомендуют есть морскую капусту.

Помните: в ламинарии много йода, который налаживает работу щитовидки. Но если в организме избыток этого вещества, эффект может быть противоположным.