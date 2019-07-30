Зинаида Гречаный: ПСРМ-ACUM может отказаться от утвержденного прежней властью закона об анти-пропаганде

Альянс ПСРМ-ACUM может отказаться от утвержденного прежней властью закона об анти-пропаганде в результате российских манипуляций в общественном пространстве. Именно это дала понять председатель парламента Зинаида Гречаный в интервью российскому новостному агентству Ria Novosti.

По словам спикера Зинаиды Гречаный, решение принять закон об анти-пропаганде, запрещающий трансляцию новостных и аналитических передач на территории нашей страны, привело к напряжениям в отношениях с Российской Федерацией.

Гречаный отметила, что этот закон нанес вред не только российским информационным и аналитическим каналам. Председатель парламента подчеркнула, что обсуждала эту тему во время визита в Госдуму, а в настоящее время идет подготовка решения этого вопроса.

Напомним, что за закон о изменении Кодекса телерадиовещания, который предусматривает запрет российской пропаганды по радио и ТВ в Молдове, парламентское большинство проголосовало в 2017 году. Президент Додон дважды отклонил этот закон, а за преднамеренное уклонение от выполнения своих законных обязанностей Конституционный суд временно отстранил его от должности, а тогдашний спикер Андриан Канду промульгировал закон.

Согласно закону об анти-пропаганде, радио и телеканалы Молдовы не имеют права транслировать программы информационно-аналитического и военно-политического характера стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Россия не ратифицировала эту конвенцию.