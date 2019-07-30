На Чеканах раскрыли серию краж: 34-летний житель столицы обворовал как минимум четыре офиса

На Чеканах раскрыли серию краж. По данным полиции, с начала лета 34-летний житель столицы обворовал как минимум четыре офиса. Добычей ранее судимого злоумышленника становились кошельки, в которых находились документы и деньги.

Размер нанесенного ущерба оценивается в 34 тысячи леев. Следствие считает, что подозреваемый может быть причастен и к другим недавним кражам в городе. Его задержали на 72 часа, передает canal3.

Мужчине грозит штраф до 67,5 тысяч леев, общественные работы или до 4 лет тюрьмы, если его вина будет доказана.