В Молдове растут продажи новых автомобилей

В Молдове растут продажи новых машин. За первые шесть месяцев официальные дилеры реализовали около 3 тысяч автомобилей. В среднем, за день новых хозяев находили 17 железных коней. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи увеличились, примерно, на 4%.

Лидерство в топе предпочтений на протяжении последних лет сохраняет Dacia. За первые шесть месяцев нынешнего года было продано 670 новых машин этой марки, передает canal3.

"Они завоевали популярность благодаря своей надежности. У машин этой марки очень хорошее соотношение цены и качества".

Житель Шолданешт Константин Гужа - свежеиспеченный обладатель новой Dacia Logan. Он заплатил за авто около 8 тысяч евро.

"Есть гарантия. Запчасти, думаю, на нее стоят меньше. Она дешевле, экономичнее. А подержанная есть подержанная. Кто его знает, что с ней было".

Второе место в пятерке самых популярных новых машин занимает Шкода. С начала года в Молдове было продано около 400 машин чешского производителя. На третьей строчке - Hyundai. Свой выбор на данной марке остановили более трехсот покупателей. Примерно столько же приобрели Тойоту. На пятом месте KIA: около 200 проданных автомобиля.

Что касается машин премиум-класса, то они также пользуются спросом у покупателей. За полгода официальные автомобильные дилеры продали, среди прочих машин, 48 Porche и 30 автомобилей марки Lexus.

Как правило клиенты автосалонов предпочитают расплачиваться сразу. И лишь около 20% покупают машины в кредит или лизинг.

Представители Ассоациции авторизованных импортеров автомобилей считают, что наметившаяся динамика сохранится до конца года.

"В прошлом году было продано около 4,5 тысяч новых машин. По нашим прогнозам, в этом году рост составит, приблизительно, 20%. Возможно, продажи превысят 5 тысяч единиц".

По данным Агентства публичных услуг, в Молдове зарегистрировано более 1 миллиона транспортных средств. Львиная их доля, свыше 600 тысяч, это легковые автомобили.