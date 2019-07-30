Ремонт столичной улицы Иона Крянгэ затягивается. Компания, выигравшая тендер на проведение работ, требует изменить техническое задание, называя его устаревшим. Документ был разработан еще в 2011 году. Проект отправили на пересмотр, в мэрию он еще не вернулся. Об этом сообщил глава кишиневского управления транспорта и путей сообщения Адриан Болдуреску.
"Тендер на проведение работ было решено провести в 2018 году, по проекту, разработанному в 2011-2012 годах. Спустя месяц, предприниматель, компания которого стала подрядчиком, сообщил мэрии и управлению, что он не может гарантировать проведение работ согласно проекту и попросил изменить его" сказал начальник Управления транспорта и путей сообщения Адриан Болдуреску, передает canal3.
На улице Иона Крянгэ планируется отремонтировать проезжую часть, тротуары,, модернизировать уличное освещение и светофоры. Городские власти не знают, удастся ли выполнить эти задачи до конца года. Между тем, работы планировалось завершить нынешней осенью.
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