В трех избирательных округах страны 20 октября вместе с местными выборами пройдут парламентские

В трех избирательных округах 20 октября вместе с местными выборами пройдут парламентские.

Напомню, что три депутатских кресла сейчас свободны. Андрей Нэстасе, Майя Санду и Виорел Мельник отказались от мандатов. Они были избраны в парламент по итогам голосования в округах №33 в Кишиневе, 50 для западной диаспоры, а также в округе 48, который охватывает Слободзию, Тирасполь и Бендеры.

"Мы провели анализ плюсов и проблем, которые могут возникнуть при назначении даты общих местных выборов и новых парламенских. Мы считаем целесообразным провести выборы в тот же день, 20 октября" сказал председатель ЦИК Дорин Чимил, передает canal3.

Журналисты напомнили, что парламентское большинство ПСРМ-ACUM хочет аннулировать смешанную систему голосования. Тогда слово взял секретарь Центризбиркома Максим Лебединский.

''- Что произойдет, если смешанная система голосования будет отменена?

- То есть...

- Способ избрания депутатов - это компетенция парламента. Центризбирком - орган, отвечающий за организацию и проведение голосования, поэтому мы подчинимся воле парламента" отметил секретарь ЦИК Максим Лебединский.

Ранее парламент одобрил в первом чтении изменение законодательства, в том числе отмену смешанной системы голосования. Руководство страны хочет, чтобы депутаты избирались только по партийным спискам и намерено решить этот вопросы до конца месяца. Загвоздка в том, что отмена смешанной системы голосования может аннулировать законодательную базу для организации новых выборов в округах, чьи депутаты покинули парламент.