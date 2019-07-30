Под угрозой могут оказаться десятки видов пернатых и зверей, если правительство расширит список разрешенных к охоте животных

Сто тысяч диких птиц и зверей могут быть уничтожены, если правительство расширит список разрешенных к охоте животных. Об этом заявляет бывший министр окружающей среды Валерий Мунтяну, отмечая, что под угрозой окажутся десятки видов пернатых и зверей. Это, по его словам, самая опасная инициатива, предложенная за последние годы.

"Это решение правительства вредно и разрушительно. Только в Pădurea Domnească будут убиты 88 кабанов. В охотничьем сезоне 2019-2020 года будет разрешен отстрел зайцев, кабанов, фазанов, голубей, перепелов, гусей, уток, камышовых курочек и других водных птиц" сказал председатель формирования "Союз спасения Бессарабии" Валерий Мунтяну, передает canal3.

Проект будет рассмотрен правительством на этой неделе. Между тем в Министерстве сельского хозяйства говорят, что это решение было принято по итогам исследований, проведенных со специалистами Академии наук.

Глава отдела политик в области биоразнообразия заявил, что диких животных и птиц в Молдове стало больше. На просьбу об интервью, чиновник попросил перезвонить, а затем не поднял трубку.