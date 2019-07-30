Если вы ждете, что сегодня в ваш дом или офис неожиданно заглянет принц на белом коне, то увы, 30 июля гороскоп к этому отнюдь не склоняет. Романтика, чувственные страсти, пылающий огонь любви – все это сегодня не слишком актуально. Зато день хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков и подписания брачных контрактов, а также для планирования и организации любых мероприятий, передает 1001goroskop.ru.
Овен
Сегодня девизом Овна вполне могут стать слова: «Важней всего порядок в доме»! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Овна это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома ему сегодня тоже заняться не помешает, передает Униан.
Телец
Сегодня залог успеха Тельца – это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум сегодня будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Телец 30 июля вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.
Близнецы
Сегодня перед Близнецами встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. 30 июля очень полезным для Близнецов будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.
Рак
Сегодня Раку захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие его настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Сегодня Рак будет особенно удачлив в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.
Лев
Сегодня , что бы ни творилось вокруг, Лев предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, – Лев же Сегодня будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться! Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.
Дева
Сегодня у Девы появится шанс организовать любое шоу! Вопрос только в том, что это будет за шоу – красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Девы 30 июля будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.
Весы
Сегодня на повестке дня у Весов будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Весов активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь сегодн читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном – у них это тоже получалось неплохо.
Скорпион
Сегодня Скорпиону очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино – главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Скорпиону сегодня гарантированы!
Стрелец
В этот день Стрельцу категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война… В противном случае, сегодня общение с начальством у Стрельца может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.
Козерог
Сегодня на повестке дня у Козерога будут стоять два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Козерога сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Козерога от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?
Водолей
Сегодня Водолей рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Водолей сегодня имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.
Рыбы
Сегодня как никогда Рыбы могут удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, 30 июля у Рыб может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Рыб дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!
Комментарии
- В Китае казнили убийцу, за преступления которого ранее казнили невиновного
- Названы самые выгодные города для заработка на жилье
- Сегодня в мире отмечают День друзей
- Морская капуста: полезные свойства и противопоказания
- Во Франции месяц расследуют дело о громко квакающих лягушках
- Назван самый полезный для здоровья сорт винограда
- Названы самые опасные для женщин-туристок страны
- Лента Однажды в Голливуде стала для Тарантино самой кассовой
- Опасные "советы красоты" из интернета
- Какие анализы нужно сдавать каждый год
- Ученые рассказали, откуда ждать следующего нашествия "супербактерий"
- Владимир Воронин: Нынешняя власть придумывает новые процедуры назначения и.о. генпрокурора
- Илан Шор объявлен в международный розыск
- Экологический рекорд: в Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев
- Майя Санду явилась на заседание КСТР и потребовала отставки всех его членов
- Назван самый полезный для здоровья сорт винограда
- В Германии мужчина толкнул женщину и ребенка под поезд
- Какие анализы нужно сдавать каждый год
- В Кишиневе неизвестные украли тротуарную плитку. ВИДЕО
- Найден новый способ кражи денег с банковских карт
- Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве
- Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО
- Пострадавшие в Атках, угрожают протестами и блокированием таможни, если власти не выдадут им деньги на жилье
- Apple показала лучшие снимки, сделанные на iPhone
- Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei