Влад Плахотнюк сложил мандат депутата парламента

Влад Плахотнюк сложил мандат депутата парламента. На своей странице в Facebook он заявил, что Республика Молдова полностью захвачена Российской Федерацией, в связи с этим он больше не хочет работать в каком-либо государственном учреждении.

"В условиях полного захвата Республики Молдова Российской Федерацией, в условиях, в которых произошли последние политические действия, свидетельствуют о захвате русскими политических партий и правовых институтов, следовательно, можно ожидать полной деградации деятельности правосудия, злоупотребление, политизирование и подчинение правосудия интересам некоторых групп, которые работают против интересов Республики Молдова.

В связи с этим я не хочу работать ни в одном государственном учреждении, и сегодня я сложил мандант депутата парламента", - написал Влад Плахотнюк на своей официальной странице в социальной сети.

Влад Плахотнюк добавил, что ему не нужен депутатский иммунитет.

"Я знаю, что на правоохранительные органы оказывается политическое давление, чтобы лишить меня иммунитета, у них нет законных оснований для такого шага, но они будут вынуждены, через злоупотребления, делать это. Отказавшись от иммунитета, от должности депутата, я хочу остановить и эти злоупотребления и политическое давление на правовые институты

Мне не нужна депутатская неприкосновенность в государстве, контролируемом Москвой.

В нынешней ситуации, когда мандат депутата больше не стоит ничего, я не могу выполнить обязательства перед электоратом в Ниспоренах, перед теми, кто сделал мой мандат наиболее представительным в нынешнем парламенте по количеству голосов. Было бы несправедливо занимать это место до тех пор, пока я не смогу выполнять свой мандат, полученный от них, по причинам, которые не зависят от меня. Но я помогу им иначе, возможно, даже более эффективно, потому что у меня есть пожизненный долг перед ними за огромное доверие, которое они мне оказали", - заявил Влад Плахотнюк.