Названы самые выгодные города для заработка на жилье

В перечень включили Майами, Лос-Анджелес, Москву и Дубай. Речь идет о премиальной недвижимости.

Эксперты назвали самые выгодные для сдачи жилья в аренду города. Исследовался вопрос аренды премиальной недвижимости. В перечень 2019 года вошли Майами, Лос-Анджелес, Москва и Дубай.

Такие данные изложены в The Savills World Cities Prime Residential Index.

Максимальной доходностью отличается Майами, где владелец премиального жилья получает 5,3 процента годовых, передает Корреспондент.

Также хорошие показатели у Лос-Анджелеса (5 процентов), Москвы (4,9 процента) и Дубая (4,8 процента).

При этом минимальная доходность на уровне 2 процентов наблюдается среди китайских городов Шэнчжэна, Пекина и Шанхая.

По мнению специалистов, высокие показатели городам в топе рейтинга обеспечил заметный рост ставок аренды при относительно небольшом росте цен на покупку премиальных объектов.

При этом они отмечают снижение доходности от вложения в дорогое арендное жилье, делая ставку на поиск новых источников дохода.