В Китае казнили убийцу, за преступления которого ранее казнили невиновного

Суд средней ступени города Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия привел в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы, за преступление которого ранее был казнен невиновный, следует из сообщения местной прокуратуры.

В феврале 2015 года суд Хух-Хото приговорил к смертной казни серийного убийцу Чжао Чжихуна, за преступление которого в 1996 году был казнен 18-летний молодой человек, оправданный властями только в декабре 2014 года, передает РИА Новости.

Во вторник утром суд в соответствии с полученным от Верховного народного суда КНР орденом привел в исполнение смертный приговор в присутствии сотрудников прокуратуры. Сообщается, что после того, как подсудимому зачитали судебное решение, он отказался от встречи с родственниками перед казнью.

В 2005 году Чжао Чжихун сознался в грабеже, изнасиловании и серии убийств, среди которых преступление 1996 года, совершенное в общественном туалете города Хух-Хото. За это преступление по ошибке суда к смертной казни был приговорен молодой человек, первым обнаруживший жертву и сообщивший об этом в полицию. Он был признан невиновным в декабре 2014 года. Власти Китая принесли извинения родителям молодого человека, присутствовавшим на суде, и выплатили им компенсацию в 330 тысяч долларов.

Согласно вердикту суда, с сентября 1996 года по июль 2005 года Чжао Чжихун совершил шесть убийств, десять изнасилований, развратные действия в отношении двух малолетних, а также ряд других тяжких преступлений.

Суд лишил Чжао Чжихуна пожизненно политических прав, назначил штраф в размере 53 тысяч юаней (около 8,4 тысячи долларов) и обязал выплатить жертвам 102 тысячи юаней (около 14,8 тысячи долларов).