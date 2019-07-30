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Шторм "Эрик" в Тихом океане усилился до урагана
// фото: открытый источник
10:21, 30 Jul 2019
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Шторм «Эрик», зафиксированный в Тихом океане между Мексикой и Гавайскими островами, усилился до урагана. , сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

По данным метеорологов, ураган находится в около 1760 километрах к востоку от Гавайских островов и движется на запад со скоростью 30 километров в час, передает РИА Новости.

Максимальная скорость ветра составляет 120 километров в час.




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