Отключения воды на нескольких улицах в столице

Потребители по улицам Гиочеилор, 1 и Александреску, 1-7; 6, в том числе с дробью в столице останутся в среду, 31 июля, без воды. Подача воды будет прекращена с 09.00 до 17.00, в связи с проведением „Apă-Canal Chișinău” плановых работ.

В то же время может быть приостановлена подача воды на Московском проспекте, 11-15, в том числе с дробью, и 17А.

По данным „Apă-Canal Chișinău”, в связи с выполнением компанией „Gas Natural Fenosa” запланированных работ возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения по этим адресам, передает IPN.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.