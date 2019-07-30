Google показал, как бесконтактно управлять Pixel 4

Новая система получила название Soli. Она умеет сканировать лицо человека и "видеть" движения рук.

Компания Google показала, как функционирует бесконтактная система в ее будущей линейке смартфонов Pixel 4 и 4 XL. Она получила название Soli, умеет сканировать лицо человека и "видеть" движения рук. Видео было опубликовано на YouTube-канале Made by Google.

Ключевая функция системы - разблокировка смартфона после сканирования лица. Причем особенность Soli заключается в том, что сканировать его она начнет еще до того, как пользователь включит экран смартфона. А потому кнопку включения нажимать не обязательно.

Также с помощью системы можно осуществлять управление смартфонов, не касаясь экрана, передает Корреспондент.

С помощью жестов можно переключать музыку, отклонить звонок. В будущем компания обещает поддержку большего количества жестов.

Презентация состоится в октябре текущего года.