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Аномальная жара направляется в Гренландию
// фото: Reuters
10:48, 30 Jul 2019
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Аномальная жара, которая покидает Европу, направилась в сторону Гренландии.

Из-за высоких температур второму по величине ледниковому щиту планеты грозит рекордное таяние, передает УНИАН со сылкой на Euronews

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, остров оказался фактически в центре новой температурной аномалии. Отмечается, за один только июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн льда за счет поверхностного испарения, при том что до начала лета погодных аномалий на острове не было.




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