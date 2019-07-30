Приметы на 30 июля — день святой великомученицы Марины: нарушение одного запрета приведет к трагедии

30 июля православные верующие почитают память святой великомученицы Марины. Также почитается святой Лазарь. Приметы на 30 июля говорят, что сегодня есть важнейший запрет. Если его нарушить, случится непоправимая трагедия.

Сегодня по церковному календарю День святых Марины и Лазаря. Это День Ангела (именины) Марины.

Однако приметы на 30 июля предупреждают о большой опасности. Сегодня действует очень важный запрет, нарушение которого приведет к ужасной трагедии. А еще сегодня нужно, чтобы на столе обязательно был один продукт, который принесет успех и счастье, передает clutc.

Обычаи и народные приметы на 30 июля — День Марины

В этот день почитается святая Марина. Она была святой мученицей, которая умерла в юном возрасте через отсечение головы за то, что она не отреклась от веры Христовой. На Руси тоже почитали Марину, но по их поверьям девушка была дочерью владыки морей. Она сбежала из морского царства жить на землю. С тех пор морской царь ищет ее и посылает молнии, чтобы покарать непокорную дочь.

Поэтому в этот день часто бывают сильные грозы с молниями. Они несут большую опасность, так как становятся причиной пожаров и смертей.

Но приметы на 30 июля предупреждают еще про одну большую опасность. Согласно поверьям, если сегодня будет гроза и человек посмотрит на нее, то он навеки ослепнет. И избежать этой трагедии невозможно. Поэтому в этот день нельзя выходить на улицу и смотреть в окно, если снаружи гроза. Нужно зашторить окна и носа не выказывать.

Еще одни приметы на 30 июля говорят, что сегодня нужно обязательно кушать рыбные блюда. Люди верили, что рыба в этот день приносит удачу, успех и благополучие.

1. Какая погода в этот день - такой и будет первая половина осени (сентябрь и начало октября).

2. Если долго смотреть на сегодняшние зарницы, то можно ослепнуть.

3. Яркие зарницы - к пожару.

4. Чайки на воде сидят - к солнечной погоде.

5. Белые облака в дождливый день - к перемене погоды.

6. Радуга, в которой преобладает голубой цвет, расположена высоко - на смену затяжным дождям скоро выглянет солнышко!

7. Ящериц не видно - к дождю.

8. Много стрекоз у воды - к дождю. Насекомые ведут себя беспокойно - к сильной грозе и затяжным ливням.