Майя Санду явилась на заседание КСТР и потребовала отставки всех его членов

Премьер-министр Майя Санду явилась на заседание Координационного совета по телерадиовещанию и потребовала отставки всех его членов. Она превратила встречу в монолог, а когда председатель совета Драгош Викол спросил, не хочет ли она выслушать мнение специалистов, Санду просто ушла.

"Я хочу вас всех попросить уйти в отставку, чтобы мы, общество, медийные структуры смогли выбрать новый состав этого совета. Вы не должны оставаться оппозиционным островом в процессе демократизации страны. Я не думаю, что стоит это делать, и вам вряд ли доставляет удовольствие оставаться последними, кто противится этому", - заявила премьер Майя Санду.

Сделав это заявление, Майя Санду встала, не предоставив членам Совета по телерадиовещанию права высказаться.

Жест премьера в КСТР посчитали давлением. Кроме того, прозвучали мнения, что назначив новое руководство, Майя Санду политизирует учреждение.

"Я считаю, что все сказанное в отношении деятельности Совета по телерадиовещанию, безосновательно. Сделаны весьма политические заявления. Наше учреждение является автономным и не находится под государственной юрисдикцией или контролем", - отметил председатель КСТР Драгош Викол.

"Это прямое давление. Новой власти хотелось бы контролировать Совет по телерадиовещанию, с политической точки зрения - это нормально. А с юридической - это невозможно, поскольку закон не предусматривает отставку членов совета, именно для того, чтобы не допустить политического контроля над учреждением", - подчеркнул член КСТР Корнелиу Михалаке.

В начале июля парламентская комиссия по культуре отклонили отчет о деятельности КСТР за 2018 год и предложили парламенту отправить в отставку членов совета. Кодекс телевидения и радио предусматривает, что на протяжении всего срока полномочий членов совета нельзя отстранить от должности.