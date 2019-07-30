Экологический рекорд: в Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев

Власти Эфиопии решили бороться с изменением климата с помощью массового высаживания деревьев. Об этом сообщает BBC.

За двенадцать часов было высажено более 353 миллионов растений. Обновления о том, сколько деревьев уже успели высадить, в своем твиттере публикует глава Министерства инноваций и технологий Гетахун Мекурия. Главой инициативы «Зеленое наследие» стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который сам также посадил несколько деревьев. Некоторые государственные учреждения сегодня были закрыты, чтобы чиновники приняли участие в проекте, передает birdinflight.

По данным ООН, в начале XX века 35% территории Эфиопии было покрыто деревьями. В 2000-х их количество упало до 4%. Инициатива «Зеленое наследие» проходит в тысяче городов по всей стране. Главная цель проекта — высадить 4 миллиарда растений.

Также власти Эфиопии говорят о том, что, посадив так много деревьев за день, они установили новый мировой рекорд. В 2016 году подобный рекорд был зафиксирован в Индии: тогда 800 тысяч волонтеров за день посадили более 50 миллионов деревьев. Как сообщает BBC, критики премьер-министра Эфиопии уже заявляют о том, что с помощью «зеленой» инициативы он отвлекает людей от других проблем в стране — например, тяжелых этнических конфликтов.