Владимир Воронин: Нынешняя власть придумывает новые процедуры назначения и.о. генпрокурора

Нынешняя власть придумывает новые процедуры назначения и.о. генерального прокурора. Такого мнения придерживается лидер ПКРМ Владимир Воронин. Более того, он говорит, что решение альянса ПСРМ-ACUM проголосовать за и.о. генерального прокурора в парламенте противоречит Конституции.

"Я о такой процедуре никогда не слышал, о таком способе назначения - голосовать в парламенте, или где они там хотят голосовать, за и.о. прокурора. Конституция такой нормы не предусматривает", - заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин.

Ранее способ объявления конкурса на должность и.о. генерального прокурора раскритиковали многие эксперты и политики, поскольку оно было опубликовано на сайте парламента в субботу утром, а заинтересованным предоставили только два выходных дня и понедельник для подачи документов в парламентскую Комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету. Владимир Воронин раскритиковал также и то, каким образом назначались новые члены Центральной избирательной комиссии.

"Они для чего эти места освобождают... чтобы устроить туда своих. "Рука руку моет". Даже не успеваешь следить, что они делают весь день - одни отзывы, а как это делается - в соответствии с законом и конституцией или исходя из собственных интересов?", - подчеркнул Владимир Воронин.

Недавно Дорин Чимил стал новым председателем Центральной избирательной комиссии. Его кандидатуру предложила партия "Действия и солидарности". Секретарем ЦИК стал бывший советник Игоря Додона Максим Лебединский. Еще одним новым членом комиссии, которого недавно утвердили в должности, стал Дмитрий Павел, адвокат лидера ППДП Андрея Нэстасе.