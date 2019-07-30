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Илан Шор: "На судей оказывалось давление со стороны"
// фото: открытый источник
11:41, 30 Jul 2019
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Адвокаты Илана Шора подали два запроса в Генеральную прокуратуру и один в Высшую судебную палату с требованием отвода судей Аппеляционой палаты Кагула. По словам лидера партии "Шор", на служителей фемиды, которые приняли решение выдать ордер на арест политика, оказывалось давление со стороны. Политик заявил об этом на своём канале в ютубе.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что им пока ничего неизвестно об этих запросах. Майя Санду ранее заявляла, что не будет комментировать обвинения Илана Шора. Напомню, что в 2017 году он был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, передает canal3.

Политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по делу, связанному с кражей в банковской системе. При этом служители Фемиды постановили, что до окончательного вердикта Шор будет находиться под судебным контролем.

Недавно стало известно, что Илан Шор незаконно покинул страну.




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