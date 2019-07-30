Адвокаты Илана Шора подали два запроса в Генеральную прокуратуру и один в Высшую судебную палату с требованием отвода судей Аппеляционой палаты Кагула. По словам лидера партии "Шор", на служителей фемиды, которые приняли решение выдать ордер на арест политика, оказывалось давление со стороны. Политик заявил об этом на своём канале в ютубе.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что им пока ничего неизвестно об этих запросах. Майя Санду ранее заявляла, что не будет комментировать обвинения Илана Шора. Напомню, что в 2017 году он был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, передает canal3.
Политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по делу, связанному с кражей в банковской системе. При этом служители Фемиды постановили, что до окончательного вердикта Шор будет находиться под судебным контролем.
Недавно стало известно, что Илан Шор незаконно покинул страну.
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ОВЕН
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
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ДЕВА
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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