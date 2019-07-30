Появились подробности о камерах iPhone 2020

Инсайдер заявляет, что гаджеты получат по две 3D-камеры, которые будут размещены с двух сторон.

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone 2020 года получат по две 3D-камеры, которые будут располагаться с двух сторон. Эти камеры также называются датчиками глубины или ToF. Об этом пишет Appleisider.com.

Данная камера излучает пучок лазеров на объекты и помогает определить расстояние до каждой точки, чтобы составлять 3D-модель окружения, передает Корреспондент.

С помощью инфракрасной камеры можно будет идеально выделить человека на фотографии для программного размытия фона. Также она должна помочь измерять габариты объектов с высокой точностью.

Кроме того, она открывает для владельца больше возможностей при работе в дополнительной реальности.