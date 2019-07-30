По всей стране установили палатки по оказанию первой помощи в связи с сильной жарой

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) вновь установила в регионах страны пункты помощи, где люди могут укрыться от зноя и выпить воды. Специальные палатки будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе пункты открыты в четырех секторах: вблизи Центрального рынка, на Рышкановке на пересечении улицы Киевской и Московского проспекта, на Чеканах на ул. Джинта Латинэ, 11 и на Боюканах на ул. Каля Ешилор, 3.

Палатки также открыты в Бельцах, Каушанах, Унгенах, Резине, Кагуле, Хынчештах и АТО Гагауз Ери, передает МОЛДПРЕС.

Реабилитационные пункты работают в неблагоприятных погодных условиях, когда температура воздуха превышает + 32 градуса по Цельсию. В каждом из пунктов дежурят спасатели ГИЧС для оказания необходимой помощи.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, на обширных территориях страны максимальная температура воздуха сегодня достигнет +34 ° C.