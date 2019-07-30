Агенты ФБР нашли "дом ужасов", набитый телами, пожертвованными науке

Стали известны подробности дела, возбужденного в 2014 году против компании, занимающейся вопросами донорства тел в Аризоне. Тогда агенты ФБР совершили рейд в фирму и наткнулись на то, что заставило содрогнуться даже бывалых сотрудников. Это походило на фильм ужасов, только наяву: склад весь в лужах крови с огромной холодильной камерой в центре, где вперемешку валялись горы замороженных позвоночников, голов и конечностей.

Одной из самых шокирующих сцен, свидетелями которых пришлось стать агентам, был висевший на стене труп маленькой женщины с головой, пришитой к большому мужскому телу, сообщает Вести.ru.

Биологический ресурсный центр (BRC) в Фениксе занимался тем, что подписывал контракты с людьми, желающими посмертно завещать тела науке. Удивительно, но ее владелец, Стивен Гор после достопамятного рейда агентов и предъявленных обвинений отделался легким испугом (в 2015 году он получил наказание в виде четырехлетнего испытательного срока). По сути ему вменили лишь ненадлежащее управление бизнесом и отстранили от дел.

Но теперь все становится серьезнее. В 2019 году 33 истца подали в суд, обвиняя фирму в торговле человеческими телами: кроме того, родственники утверждают что останки членов их семей были получены с помощью «ложных заявлений».

На торговлю телами недвусмысленно указывает обнаруженный прайс на различные части тела:

тело без плеч или головы: $ 2900

торс с головой: 2400 $

весь позвоночник: 950 $

вся нога: 1100 $

вся ступня: 450 $

колено: 375 $

таз: 400 долларов.

Согласно исследованию Reuters, базирующаяся в Аризоне BRC за время своего существования получила пожертвования от более чем 5000 человек и распределила более 20000 частей тела среди ряда неизвестных исследовательских учреждений или программ медицинской подготовки. На складе обнаружилось более 10 тонн замороженных человеческих останков, в том числе 281 голова, 241 плечо, 337 ноги и 97 позвоночников.

«Я не мог спать по ночам, увидев это», — говорит Рейтер Мэтью Паркер, бывший агент, который совершил набег на склад и вышел на пенсию из-за посттравматического стрессового расстройства, случившегося после этого инцидента, — «Это было похоже на свалку, где просто разбирали вещи».

Эмили Глинн, проходившая стажировку в «лаборатории» в 2013 году, также рассказала Reuters о своем опыте работы в BRC. По ее словам, она расчленяла многочисленные тела без какого-либо официального обучения или инструктажа. Она утверждает, что как-то раз обезглавила пожилую женщину инструментом, похожим на бензопилу.

Отметим, что индустрия, связанная с пожертвованиями тел в США, остается в значительной степени нерегулируемой, особенно в Аризоне, где базировалась компания BRC. До недавнего времени таким фирмам даже не требовалась государственная лицензия.