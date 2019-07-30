Ученые из разных стран рассказали, какое влияние перепады температур оказывают на здоровье людей. Специалисты выяснили, действительно ли погода влияет на возникновение мигрени и появление боли в костях.
По словам исследователей из университетов Мельбурна и Сиднея, появление боли в костях никак не связано с перепадами температур или изменением атмосферного давления. Такой вывод ученые сделали после изучения данного вопроса вместе с группой добровольцев, страдающих остеопорозом коленных суставов и от болей в спине, отмечает. Также такого влияния не обнаружили норвежские исследователи, передает IZ.
При этом ученые из Германии решили проверить, действительно ли метеоусловия влияют на возникновение мигрени. В течение года они наблюдали за 20 жителями Берлина, страдающими от головных болей, и соотносили их жалобы с изменениями погоды. В итоге оказалось, что примерно у трети испытуемых — шести человек — боль на самом деле усиливалась в холодные и влажные дни.
Похожий эксперимент провели в Японии, где было доказано, что у некоторых людей сильная головная боль возникает даже при незначительном понижении давления. Канадские ученые же доказали, что мигрень начинается у метеозависимых людей в те дни, когда атмосферное давление было повышенным.
Немецкие ученые провели клинические испытания в этой области. Они отобрали 75 совершенно здоровых добровольцев и в течение нескольких дней помещали их в климатические камеры, в которых можно было моделировать уровни атмосферного давления и влажности. В итоге выяснилось, что пониженное давление и повышенная влажность действительно влияют на человека — испытуемые начинали хуже ощущать запахи, но не более того.
При этом сразу несколько других исследований связывают резкое похолодание с увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний. Так, по словам японских медиков, при температуре ниже 18 градусов Цельсия случаи остановки сердца вне больницы увеличиваются на 11% через каждые пять градусов. Похожие выводы сделали и шведские кардиологи — по их словам, при отрицательных температурах сердечные приступы возникают на 10% чаще.
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