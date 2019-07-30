Впервые в истории: Молдова празднует День Конституции без функционального Конституционного суда

Впервые в истории Молдова празднует День Конституции без функционального Конституционного суда. Со дня принятия Основного закона прошло уже 25 лет. Отпраздновали событие во Дворце Республики. В церемонии приняли участие президент Игорь Додон, представители парламента и правительства, дипломаты и бывшие главы государства.



Первым с речью выступил Игорь Додон. Речь он читал с листа.

"Общество имеет право и уже требует от правительства и остальных представителей власти конкретных действий и проектов", - заявил президент Игорь Додон.

Затем на сцену поднялась Зинаида Гречаный, явно не подготовленная к заявлениям.

А премьер-министр Майя Санду произнесла пламенную речь, в которой призвала людей протестовать, если они чем-то недовольны.

"Давайте наберемся смелости противостоять несправедливости, если ее совершает власть, когда это происходит в нашем городе, селе, в нашем доме, давайте говорить, протестовать", - сказала премьер-министр Майя Санду.

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе дал понять, что ратует за изменение Конституции, правда не уточнил, что именно он хотел бы изменить.

"Конституцию следует рассматривать как живой организм, который должен соответствовать политическому, экономическому и социальному развитию. Я не считаю себя вправе конкретизировать, какие именно поправки необходимо внести в Конституцию, думаю, что эта инициатива должна исходить от гражданского общества", - подчеркнул вице-премьер Андрей Нэстасе.

Президент страны придерживается иной точки зрения.

"В Конституции, в принципе, указано абсолютно все. Если мы хотим изменить форму правления, предоставить президенту больше полномочий, тогда нам следует утвердить Конституцию в новой редакции, но если мы не придем в этом смысле к политическому консенсусу, а у парламентского большинства консенсуса нет, тогда Конституцию менять не стоит", - подытожил президент Игорь Додон.

Беспрецедентная в истории Молдовы конституционная блокада возникла месяц назад, после того, как все судьи Конституционного суда подали в отставку в результате политического давления со стороны премьера Майи Санду и президента Игоря Додона. Те не подчинились решению КС о том, что вовремя не сформировали парламентское большинство, и незаконно проголосовали за правящий альянс и новое правительство. ДПМ пришлось разблокировать политическую ситуацию, передав власть, а судьи Конституционного суда отменили решения, принятые 7-9 июня.