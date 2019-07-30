Впервые в истории Молдова празднует День Конституции без функционального Конституционного суда. Со дня принятия Основного закона прошло уже 25 лет. Отпраздновали событие во Дворце Республики. В церемонии приняли участие президент Игорь Додон, представители парламента и правительства, дипломаты и бывшие главы государства.
Первым с речью выступил Игорь Додон. Речь он читал с листа.
"Общество имеет право и уже требует от правительства и остальных представителей власти конкретных действий и проектов", - заявил президент Игорь Додон.
Затем на сцену поднялась Зинаида Гречаный, явно не подготовленная к заявлениям.
А премьер-министр Майя Санду произнесла пламенную речь, в которой призвала людей протестовать, если они чем-то недовольны.
"Давайте наберемся смелости противостоять несправедливости, если ее совершает власть, когда это происходит в нашем городе, селе, в нашем доме, давайте говорить, протестовать", - сказала премьер-министр Майя Санду.
Министр внутренних дел Андрей Нэстасе дал понять, что ратует за изменение Конституции, правда не уточнил, что именно он хотел бы изменить.
"Конституцию следует рассматривать как живой организм, который должен соответствовать политическому, экономическому и социальному развитию. Я не считаю себя вправе конкретизировать, какие именно поправки необходимо внести в Конституцию, думаю, что эта инициатива должна исходить от гражданского общества", - подчеркнул вице-премьер Андрей Нэстасе.
Президент страны придерживается иной точки зрения.
"В Конституции, в принципе, указано абсолютно все. Если мы хотим изменить форму правления, предоставить президенту больше полномочий, тогда нам следует утвердить Конституцию в новой редакции, но если мы не придем в этом смысле к политическому консенсусу, а у парламентского большинства консенсуса нет, тогда Конституцию менять не стоит", - подытожил президент Игорь Додон.
Беспрецедентная в истории Молдовы конституционная блокада возникла месяц назад, после того, как все судьи Конституционного суда подали в отставку в результате политического давления со стороны премьера Майи Санду и президента Игоря Додона. Те не подчинились решению КС о том, что вовремя не сформировали парламентское большинство, и незаконно проголосовали за правящий альянс и новое правительство. ДПМ пришлось разблокировать политическую ситуацию, передав власть, а судьи Конституционного суда отменили решения, принятые 7-9 июня.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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