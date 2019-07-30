В Минске поженили гусей, несмотря на запрет властей

В Минске поженили гусака и гусыню, торжество состоялось, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает интернет-издание TUT.by.

Бракосочетание гусей Харвистера и Кришны прошло в столице Белоруссии в модном пространстве Hide. После регистрации брака жениху и невесте, одетым в костюм с бабочкой и белое свадебное платье, надели символические кольца на шею, пишет life.

Организатором свадьбы стал хозяин гусей Андрей. Харвистер жил у него в квартире, но часто навещал свою возлюбленную — Кришну — на даче.

Ранее свадьбу планировалось сыграть в Лошицком парке Минска, но чиновники не разрешили, сославшись на то, что выездная регистрация проводится "только на основе заявления граждан".