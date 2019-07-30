Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился дать показания

Халид Шейх Мохаммед, главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, готов заключить сделку. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

Мохаммед согласен помочь родственникам жертв террористических атак в судебном иске против Саудовской Аравии. Взамен он требует, чтобы правительство США отказалось от планов добиваться для него смертной казни. В документах, на которые ссылается издание, он пообещал «гораздо более широкое сотрудничество» при выполнении этого условия, передает lenta.ru.

Семьи погибших обвиняют Эр-Рияд в поддержке террористов, однако правительство отрицает причастность к терактам. В рамках судебного процесса они настаивали на необходимости взять показания у троих из пяти обвиняемых.

Халид Шейх Мохаммед — главный обвиняемый в проходящем в Гуантанамо судебном процессе по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США. В 2003 году его захватили во время спецоперации в Пакистане и в течение 3,5 лет держали в одной из тюрем тайной сети ЦРУ, где подвергали жестоким методам допроса, а в 2006 году перевели в Гуантанамо.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.