За полгода 10 муниципальных предприятий понесли убытки в размере 18 млн леев

За первое полугодие десять муниципальных предприятий понесли убытки в размере почти 18 миллионов леев. В то же время 15 учреждений заявили о прибыли на девять миллионов. В пяти акционерных обществах, долей которых владеет государство, три получили почти 34 миллионов леев дохода, а одно понесло 300 тысяч леев убытков.

По данным столичной мэрии, наибольшие убытки за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировали в управлении электротранспорта - минус десять миллионов леев. Почти два с половиной миллиона леев убытков у Chișinău Proiect. Зелехоз насчитывает почти два миллиона леев убытков, а Exdrupo - миллион шестьсот тысяч.

При этом, весомую прибыль зарегистрировало предприятие Apă Canal Chișinău. В первом полугодии поставщик получил 30 миллионов леев. Autosalubritate на втором месте с пятью миллионами. На третьей строчке предприятие "Центральный рынок" - четыре с половиной миллиона леев прибыли. Доходными также стали Комбинат похоронных услуг, Lumteh, Liftservice и Infocom.