Последние часы жизни девочки, убитой "Монстром из Олт"

Появились новые подробности о последних часах жизни Александры, девочки, убитой в румынском Каракале в прошлый четверг. Георге Динкэ позвонил матери девочки в момент, когда она говорила с полицейским об исчезновении дочери. Это произошло утром в день убийства.

Убийца Александры назвал женщину тещей и сообщил, что с ее дочерью все хорошо, и она собирается поехать на заработки в Англию. Присутствовавший при разговоре полицейский перезвонил по этому номеру, но Георге Динкэ не ответил. Сразу после этого полиция Каракала распорядилась объявить девочку в национальный розыск. Через полчаса после звонка Георге Динкэ девочка позвонила в службу 112 с просьбой о помощи.

В распоряжении румынской прессы оказался фрагмент этого разговора. Полицейский спросил девочку, что она хочет, на что та ответила, что ее похитили и изнасиловали. Она не успела закончить свою мысль, когда полицейский ее прервал и спросил, где она находится. Александра ответила, что она в Каракале, а полицейский, не воспринимая разговор всерьез, сказал ей оставаться там, а он отправит к ней патруль, только чтобы она больше не занимала линию. С 11:05 до 11:12 отчаявшаяся Александра трижды звонила службу 112 и пыталась сообщить подробности о месте своего нахождения.

Спустя почти час после разговора с Александрой полицейский позвонил в Службу спецсвязи, чтобы узнать, как можно определить место, откуда произведен звонок. Разговор длился почти 10 минут.

Полицейский отвергает обвинения в том, что отнесся к Александре с безразличием.

- Она сказала мне, что ее похитили и изнасиловали, она сказала также, что ее избили. Было слышно по голосу, что она плакала.

- Плакала?

- Разумеется. Я же понимаю. Я отреагировал, принял во внимание звонок девочки. Я не считаю себя виноватым.

Примерно в полдень, увидев девочку с телефоном в руках, Георге Динкэ убил ее. В воскресенье убийца из Каракала признался в убийстве Александры, а также и Луизы Меленку, которая пропала 14 апреля. Накануне Динкэ привезли в его дом для реконструкции двух преступлений. Возмущенные местные жители окружили машину, в которой находился убийца.

Более сотни подростков, коллег и друзей Александры пришли к зданию полиции Каракала, требуя отставки непрофессиональных правоохранителей.

"Мы пришли сюда сообщить, что нам страшно. Нам страшно выходить на улицу, ведь государство, полиция должны обеспечивать нашу безопасность. Но они этого не делают, поэтому я боюсь выходить из дома".

"Я девушка, и я в опасности, мы все в опасности. Нам нужны перемены. Нужно, чтобы жандармы и полиция что-то делали для нас".

В отставку подали начальник румынской полиции и директор Службы спецсвязи. Под следствием находятся восемь полицейских, их действия по делу об убийствах проверяют.