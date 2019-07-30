В Японии одобрили создание крысолюдей и свинолюдей

В Японии одобрили эксперименты по созданию гибридных эмбрионов человека и животных. Опыты будут проводиться в рамках исследования по получению донорских органов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи планируют ввести плюрипотентные стволовые клетки человека в эмбрионы генетически модифицированных крыс и мышей, у которых не развивается собственная поджелудочная железа. В течение двух лет ученые будут наблюдать за развитием грызунов с человеческой железой, отслеживая состояние внутренних органов, включая мозг. После этого биологи поставят эксперимент на свиньях, передает Lenta.

Хотя гибридные эмбрионы человека и животных создавали и раньше, им не позволяли развиваться во взрослых особей. Одно из опасений состоит в том, что у грызунов может начать формироваться человеческий мозг. Согласно условиям, если исследователи обнаружат, что центральная нервная система подопытных млекопитающих состоит на 30 процентов из чужеродных клеток, эксперимент остановят.

В 2018 году японские ученые совместно с коллегами из Стэнфорда создали гибрид овцы и человека, эмбрион которого прожил 28 дней. При этом плод содержал очень мало человеческих клеток — примерно одну на 10 тысяч клеток животного. По словам исследователей, это показало, что этических проблем не должно возникнуть и клетки человека будут формировать только нужные органы.

Плюрипотентными стволовыми клетками называют клетки, которые способны в ходе развития эмбриона превращаться во все типы клеток взрослого организма.