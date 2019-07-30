Какой будет погода в Молдове в начале августа

Погода последнего летнего месяца будет носить волнообразный характер: августовскую жару периодически будут сбивать дожди и грозы.

В последний день июля в Молдове сохранится жаркая погода и продолжит действовать "желтый код", объявленный Государственной гидрометеорологической службой ранее.

Первый день августа, по прогнозу Госгидрометеослужбы, окажется таким же жарким. Температура воздуха в тени днем останется на уровне +28 градусов.

В последующие дни синоптики прогнозитуют осадки и до +22 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, в середине месяца термометры покажут +32°С. Облегчение ненадолго будут приносить кратковременные дожди и грозы. В целом последний месяц лета будет давольно жарким.