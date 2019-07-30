Эксперты выяснили, о чем расскажет цвет яиц

Каждая женщина замечала, что цвет яиц, которые она собирается превратить в омлет или яичницу, сильно отличается. Причем оттенки разнятся и снаружи, и внутри: скорлупа бывает светлая и темная, а желтки могут иметь и бледно желтый, и ярко-оранжевый оттенок.

Эксперты, выяснили, о чем вам может подсказать цвет яиц. Так, раньше считалось, темный твердый желток в яйце, говорит о здоровье курицы, которая его снесла, передает Рамблер.

Однако, оказалось, цвет желтка не говорит напрямую о здоровье «носителя», а зависит от пигмента каротиноида (того, что «красит» морковь в оранжевый).

И пигмент этот курица получает во время питания: если клевала она преимущественно пшеницу, «молочную» кукурузу или люцерну — желток будет светлым.

В том случае, если курица больше питалась ярко-желтой кукурузой или травяной мукой, желток в яйце будет темнее. Если несушку кормили бесцветным кормом, то и желток будет совсем бледным.

Ученые сошлись во мнении, что на свежесть и натуральность яйца, вопреки мифам, цвет желтка не влияет.

Цвет скорлупы же зависит от окраса курицы, которая его снесла. Так, чаще всего белые перья несушки говорят о том, что ее яйца будут белые. А если же курица была золотистого цвета, скорлупа будет коричневого оттенка.

Однако большинство экспертов уверены, цвет яйца и внутри, и снаружи не влияет на питательную ценность и вкус яиц. Любое яйцо содержит витамины D, E, A и K.