Плавучий пластиковый мусор становится все более серьезной угрозой для окружающей среды.
Недавно ученые обнаружили, что он почти полностью покрыл отдаленный остров в Тихом океане, который некогда славился нетронутой природой, передает Мир24.
Остров Хендерсон является необитаемым, но именно там можно увидеть наиболее яркую картину влияния человека на окружающую среду, сообщает AFP.
Участок суши находится между Новой Зеландией и Перу, на расстоянии примерно 5 500 километров от ближайшего побережья.
Но это местоположение, как оказалось, крайне неудачно. Остров расположен в центре Южнотихоокеанского водоворота – огромного течения, которое следует против часовой стрелки вниз по восточному побережью Австралии и вверх по западному побережью Южной Америки.
Еще несколько десятков лет назад это течение приносило к острову массы питательных веществ для колоний морских птиц. Экосистемы Хендерсона были настолько разнообразны, что в 1988 году его включили в Список Всемирного наследия ООН.
Но сейчас ситуация изменилась.
На берег стало выбрасывать пластиковый мусор. Участники исследовательских экспедиций находили бутылки, контейнеры, буйки, веревки, все виды рыболовных принадлежностей из Германии, Канады, Соединенных Штатов, Чили, Аргентины и Эквадора.
В 2015 году эксперты обнаружили на острове 700 пластиковых предметов на квадратный метр – одна из самых высоких концентраций, отмеченных в любой точке мира.
Более 50% отходов распалось на микропластик – крошечные частицы, которые невозможно собрать. Они очень опасны для рыб, морских птиц и млекопитающих.
В 2019 году с побережья Хендерсона собрали шесть тонн пластикового мусора. Участники проекта отмечали, что не успевали вывозить одну «партию», как на берег волнами вымывало еще больше отходов – их объем увеличивался в режиме реального времени.
Экологи отметили, что очистка не решит проблемы загрязнения, а даст лишь временный эффект.
Комментарии
- Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился дать показания
- Экологический рекорд: в Эфиопии за день высадили более 350 миллионов деревьев
- В Нью-Йорке разрешили употребление марихуаны
- Шторм "Эрик" в Тихом океане усилился до урагана
- В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
- В Пакистане упал самолет, погибли 17 человек
- Два автобуса столкнулись в Китае: почти 80 пострадавших
- В Турции при обыске конфисковали три тысячи лягушек
- Во Франции начались лесные пожары из-за сильной жары
- На съемках клипа в США произошла стрельба, есть погибший
- Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Молдовы в среду
- В Криково задержали троих дебоширов, устроивших скандал в кефе
- В Индии в желудке 22-летней девушки нашли 1,6 килограмма украшений
- Представители сферы HoReCa просят министра финансов пересмотреть финансовые договоренности с МВФ
- В Дондюшанах начались работы в рамках проекта по модернизации услуг водоснабжения
- Назван самый полезный для здоровья сорт винограда
- В Германии мужчина толкнул женщину и ребенка под поезд
- В Кишиневе неизвестные украли тротуарную плитку. ВИДЕО
- Найден новый способ кражи денег с банковских карт
- Руслан Флоча победил в конкурсе на должность главы НЦБК
- Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве
- Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО
- Пострадавшие в Атках, угрожают протестами и блокированием таможни, если власти не выдадут им деньги на жилье
- Apple показала лучшие снимки, сделанные на iPhone
- Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei