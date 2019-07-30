В Тихом океане обнаружили самый загрязненный остров

Плавучий пластиковый мусор становится все более серьезной угрозой для окружающей среды.

Недавно ученые обнаружили, что он почти полностью покрыл отдаленный остров в Тихом океане, который некогда славился нетронутой природой, передает Мир24.

Остров Хендерсон является необитаемым, но именно там можно увидеть наиболее яркую картину влияния человека на окружающую среду, сообщает AFP.

Участок суши находится между Новой Зеландией и Перу, на расстоянии примерно 5 500 километров от ближайшего побережья.

Но это местоположение, как оказалось, крайне неудачно. Остров расположен в центре Южнотихоокеанского водоворота – огромного течения, которое следует против часовой стрелки вниз по восточному побережью Австралии и вверх по западному побережью Южной Америки.

Еще несколько десятков лет назад это течение приносило к острову массы питательных веществ для колоний морских птиц. Экосистемы Хендерсона были настолько разнообразны, что в 1988 году его включили в Список Всемирного наследия ООН.

Но сейчас ситуация изменилась.

На берег стало выбрасывать пластиковый мусор. Участники исследовательских экспедиций находили бутылки, контейнеры, буйки, веревки, все виды рыболовных принадлежностей из Германии, Канады, Соединенных Штатов, Чили, Аргентины и Эквадора.

В 2015 году эксперты обнаружили на острове 700 пластиковых предметов на квадратный метр – одна из самых высоких концентраций, отмеченных в любой точке мира.

Более 50% отходов распалось на микропластик – крошечные частицы, которые невозможно собрать. Они очень опасны для рыб, морских птиц и млекопитающих.

В 2019 году с побережья Хендерсона собрали шесть тонн пластикового мусора. Участники проекта отмечали, что не успевали вывозить одну «партию», как на берег волнами вымывало еще больше отходов – их объем увеличивался в режиме реального времени.

Экологи отметили, что очистка не решит проблемы загрязнения, а даст лишь временный эффект.