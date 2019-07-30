В Дондюшанах начались работы в рамках проекта по модернизации услуг водоснабжения

В городе Дондюшаны начались работы по строительству насосной станции в рамках проекта по модернизации услуг водоснабжения. В итоге доступ к качественной питьевой воде получат более семи тысяч местных жителей.

Как уточнили в Агентстве регионразвития «Север», в Дондюшанах должны начаться работы и по строительству-монтажу системы снабжения города питьевой водой из пяти скважин. Аналогичные работы будут проведены и в селе Климауцы Дондюшанского района, где проживает более тысячи человек.

По словам начальника отдела управления проектами АРР «Север» Константина Бындю, работы идут по графику и соответствуют действующим нормам, передает МОЛДПРЕС.

Стоимость проекта в Дондюшанах составляет около 17,6 млн леев, запрошенных из Национального фонда регионального развития. Национальный координационный совет по региональному развитию утвердил выделение пяти миллионов леев на работы, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.

Новый проект северного региона предусматривает модернизацию услуг водоснабжения и канализации в районном центре и в сёлах Корбу, Дондюшаны, Цаул, Климауцы, Тырново Дондюшанского района.