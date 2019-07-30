Представители сферы HoReCa просят министра финансов пересмотреть финансовые договоренности с МВФ

Представители сферы HoReCa просят министра финансов Наталью Гаврилица пересмотреть финансовые договоренности с Международным валютным фондом, в частности, касающиеся возврата к 20-процентному НДС для гостиниц и ресторанов. Предприниматели встречались с представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным, который сообщил, что открыт для переговоров.

"Мы встречались с официальным представителем в Республике Молдова, господином Тулиным. Вместе с Анетой мы обсуждали это в его кабинете практически два часа. Он сказал, что если нам оставят 10% НДС , это не будет категорично и это можно обсудить. Они готовы к переговорам, но это может занять какое-то время", - отметил предприниматель Дмитрий Чеботареску.

Об этом бизнесмены говорили во время публичный слушаний, организованных по их просьбе в министерстве финансов.

"Вы рискуете разорить немалое число пунктов общественного питания HoReCa, люди, которые еще остались в этой стране, потеряют работу. Если вы этого хотите, тогда ок, ничего не пересматривайте. Не стоит быть принципиальными тогда, когда с обеих сторон есть возможность договориться", - подчеркнула председатель Ассоциации ресторанов Анета Засавицки.

"Сниженная ставка НДС, менее 20%, может оказать положительное воздействие в средней и долгосрочной перспективе. Анализировать несколько преждевременно Я не заметила, что касается ставки НДС на товары и услуги, чтобы цены снизились, напротив, они постоянно растут", - заявила эксперт Центра политики и реформирования Елена Варта.

Выслушав это, Наталья Гаврилица призвала присутствующих предложить и другие меры для повышения конкурентноспособности в сфере, помимо освобождения от НДС. Министр подчеркнула, что изменение этого условия станет препятствием на пути получения кредита в размере 1,4 млрд леев.

"Возврат к ставке НДС в размере 20% - это часть договоренности с МВФ, и любое отклонение будет означать, что заседание исполнительного совета не состоится и Молдова упустит шанс получить помощь для бюджета. Я буду рада обсудить другие действия, которые повлияют на функциональность в секторе HoReCa, что поможет вам больше, чем эти 10% НДС", - отметила министр финансов Наталья Гаврилица.

Юрие Кочибаба, бывший замминистра финансов, даже предложил купить Наталье Гаврилице билет на самолет, чтобы она полетела в Вашингтон на встречу с представителями кредитного учреждения.

"Мы скинемся и купим вам билет на самолет в Вашингтон, чтобы вы туда поехали и пересмотрели договоренности по этим двум важным пунктам. У меня такой опыт есть", - подытожил бывший замминистра финансов Юрий Чичибаба.

После двухчасового обсуждения к решению так и не пришли. Предприниматели сообщили, что будут вынуждены выйти на протесты в надежде добиться справедливости.

- Я могу сказать от имени всех, что мы намерены делать, и это не приведет к добру. Мы выйдем на протест.

- Да, я понимаю.

- Мы будем вынуждены.

С 1 октября прошлого года ставка НДС в отрасли HoReCa была снижена вдвое, до 10%. На прошлой неделе власти объявили, что со следующего года, ставку вновь могут повысить до 20%.