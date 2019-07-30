О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Представители сферы HoReCa просят министра финансов пересмотреть финансовые договоренности с МВФ
// фото: publika.md
13:54, 30 Jul 2019
просмотров 103 | комментариев 0

Представители сферы HoReCa просят министра финансов Наталью Гаврилица пересмотреть финансовые договоренности с Международным валютным фондом, в частности, касающиеся возврата к 20-процентному НДС для гостиниц и ресторанов. Предприниматели встречались с представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным, который сообщил, что открыт для переговоров.

"Мы встречались с официальным представителем в Республике Молдова, господином Тулиным. Вместе с Анетой мы обсуждали это в его кабинете практически два часа. Он сказал, что если нам оставят 10% НДС , это не будет категорично и это можно обсудить. Они готовы к переговорам, но это может занять какое-то время", - отметил предприниматель Дмитрий Чеботареску.

Об этом бизнесмены говорили во время публичный слушаний, организованных по их просьбе в министерстве финансов.

"Вы рискуете разорить немалое число пунктов общественного питания HoReCa, люди, которые еще остались в этой стране, потеряют работу. Если вы этого хотите, тогда ок, ничего не пересматривайте. Не стоит быть принципиальными тогда, когда с обеих сторон есть возможность договориться", - подчеркнула председатель Ассоциации ресторанов Анета Засавицки.

"Сниженная ставка НДС, менее 20%, может оказать положительное воздействие в средней и долгосрочной перспективе. Анализировать несколько преждевременно Я не заметила, что касается ставки НДС на товары и услуги, чтобы цены снизились, напротив, они постоянно растут", - заявила эксперт Центра политики и реформирования Елена Варта.

Выслушав это, Наталья Гаврилица призвала присутствующих предложить и другие меры для повышения конкурентноспособности в сфере, помимо освобождения от НДС. Министр подчеркнула, что изменение этого условия станет препятствием на пути получения кредита в размере 1,4 млрд леев.

"Возврат к ставке НДС в размере 20% - это часть договоренности с МВФ, и любое отклонение будет означать, что заседание исполнительного совета не состоится и Молдова упустит шанс получить помощь для бюджета. Я буду рада обсудить другие действия, которые повлияют на функциональность в секторе HoReCa, что поможет вам больше, чем эти 10% НДС", - отметила министр финансов Наталья Гаврилица.

Юрие Кочибаба, бывший замминистра финансов, даже предложил купить Наталье Гаврилице билет на самолет, чтобы она полетела в Вашингтон на встречу с представителями кредитного учреждения.

"Мы скинемся и купим вам билет на самолет в Вашингтон, чтобы вы туда поехали и пересмотрели договоренности по этим двум важным пунктам. У меня такой опыт есть", - подытожил бывший замминистра финансов Юрий Чичибаба.

После двухчасового обсуждения к решению так и не пришли. Предприниматели сообщили, что будут вынуждены выйти на протесты в надежде добиться справедливости.

- Я могу сказать от имени всех, что мы намерены делать, и это не приведет к добру. Мы выйдем на протест.
- Да, я понимаю.
- Мы будем вынуждены.

С 1 октября прошлого года ставка НДС в отрасли HoReCa была снижена вдвое, до 10%. На прошлой неделе власти объявили, что со следующего года, ставку вновь могут повысить до 20%.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для деловых начинаний. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для деловых начинаний. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для деловых начинаний. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...