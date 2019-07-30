22-летняя жительница индийского штата Западная Бенгалия попала к врачам с сильными болями в животе. Рентген показал, что в ее желудке хранится много украшений. Более полутора килограммов предметов, включая очень дорогие украшения, извлекли хирурги из желудка молодой женщины, сообщает "Медикфорум".
Во время операции хирурги извлекли из пищеварительного тракта этой необычной пациентки впечатляющее количество предметов - 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, 8 медальонов, 11 колец для носа, 5 браслетов и наручные часы.
Вес обнаруженного хирургами «клада» составил 1,6 килограмма, его стоимость оценили в 53 тысячи фунтов стерлингов , передает Униан.
22-летняя Руни Хатун оказалась в больнице из-за приступов сильных болей в животе. Также ее мучила тошнота, возникавшая практически после каждого приема пищи.
Врачи, нашедшие в желудке индианки скопление украшений, поговорили с ее родными. Близкие пациентки рассказали: некоторое время назад в доме стали замечать исчезновение украшений. Когда девушку расспрашивали о них, та начинала плакать. Пациентка была направлена врачами к психиатру.
Стремление есть что-нибудь несъедобное известно в науке как парорексия или пикацизм. Диагноз о наличии такого нарушения ставится после того, как влечение к поеданию несъедобных веществ наблюдалось в течение минимум месяца. Возникновение парорексии связывают с пороками развития и психиатрическими расстройствами.
Привычка поедать несъедобные вещи отнюдь не безопасна, она может привести к необходимости хирургического вмешательства из-за кишечной непроходимости, а также к менее заметным внешне явлениям, вроде пищевых дефицитов или паразитарных болезней. Кроме того, можно получить отравление токсичными компонентами несъедобных предметов и пострадать в связи с этим от повреждения мозга.
Также в подобной ситуации возникает повышенный риск разрыва желудка.
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