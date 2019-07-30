В Криково задержали троих дебоширов, устроивших скандал в кефе

Ночью 14 июля в службу 112 поступило сообщение, о том, что на террасе одного из заведений в Криково трое молодых людей нападают на посетителей и сотрудников.

На место происшествия прибыли полицейские. Посетители заведения и сотрудники сообщили правоохранительным органам, что трое пьяных мужчин, один из которых был в маске, агрессивно себя вели. В результате их действий сотрудник кафе и два клиента получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении.

В результате полиция задержала дебоширов. Ими оказались жители Крикоро в возрасте от 24 до 31 года. В ходе уголовного процесса подозреваемые признали свою вину.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.