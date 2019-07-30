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В Черном море вдвое больше мусора, чем Средиземном
// фото: Zak Noyle
14:28, 30 Jul 2019
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Более 80% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей пластиковые пакеты.

Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичный показатель в Средиземном море. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Лига.net со ссылкой на результаты совместных Черноморских исследований проекта ЕС/ПРООН, Минэкологии и природных ресурсов.
Отмечается, что 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей пластиковые пакеты, передает Корреспондент.

"Большие реки (в Украине исследования проводились на Дунае и Днестре) несут в море от шести до 50 единиц мусора в час. Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря (90.5 до 50 единиц мусора/км2).

В отложениях Черного моря как на шельфе, так и на глубине более 2 000 метров был найден микропластик", - отмечается в сообщении.

По данным исследования, концентрации некоторых главных вредных химических соединений, которые представляют угрозу жизни морской фауны и человека, выше допустимых норм токсичности.

"Среди таких соединений - бензо(а)пирен, некоторые пестициды, инсектициды, а также ртуть и антипирены в рыбе. Выявлены 124 химические соединения, вредные для морской экосистемы и здоровья человека, стойкие органические вещества-загрязнители, металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства", - подчеркнули специалисты.

Концентрацию этих веществ в морской вод раньше не мониторили, сейчас предложат включить их в регулярные исследования. Также эксперты планируют использовать полученные результаты как основу для разработки научно обоснованной программы мер по улучшению состояния Черного моря.




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