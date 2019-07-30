ВСМ избрал двух кандидатов на должности судей Конституционного суда

Высший совет магистратуры избрал Сергея Цуркану и Эдуарда Абабия на должность судей Конституционного суда.

Всего в конкурсе приняли участие 17 кандидатов. Трое из них отозвали свои кандидатуры в последний момент.

Напомним, что на прошлой неделе парламент избрал Николая Ешану и Владимира Гросу на должности судей Конституционного суда.

Отметим, КС состоит из шести судей. По закону судей Конституционного суда назначают на шесть лет. Двух судей назначает парламент, двух — правительство и еще двух — Высший совет магистратуры.