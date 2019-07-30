В Сороках для сотрудников Пограничной полиции построят новое здание

Вчера в Сороках стартовали работы по реконструкции здания участка Пограничной полиции. Власти утверждают, что отремонтированное здание будет сдано в эксплуатацию через десять месяцев.

Новое здание будет построено на месте старой постройки, которую снесут, передает МОЛДПРЕС.

«На строительство здания из государственного бюджета было выделено около 6,5 млн. леев. В результате тендера, был отобран местный подрядчик. Здание должно быть расположено на участке площадью 15,83 соток, включая современное двухэтажное административное здание общей площадью 600 м²», - уточнили источники в Пограничной полиции.

До завершения проекта, сотрудники Пограничной полиции в Сороках будут работать вместе с коллегами из села Василкэу.