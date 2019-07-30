ОБСЕ: Женщины составляют более 70% жертв торговли людьми

Более 70% жертв торговли людьми составляют женщины, отмечает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в сообщении по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми.

Особое внимание нужно уделять тяжелому положению женщин и девушек, указывающие в ОБСЕ добавляют, что правительства должны активизировать усилия по борьбе с торговлей, пишет Радио Свобода.

«Торговля людьми – это ужасное преступление. Злоумышленникам еще никогда не было так легко действовать, и вместе с ними никогда не было так трудно бороться.Чтобы достичь реального прогресса в борьбе с этим явлением, государствам необходим дальновидный подход, который включает сотрудничество далеко за пределами национальных границ», – отметила директор Управления ОБСЕ по вопросам демократических институтов и прав человека Ингиборг Сольрун Гисладоттир, передает Униан.

30 июля является Всемирным днем борьбы с торговлей людьми. Торговля людьми является третьим (после торговли оружием и наркотиками) по доходности преступлением