Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате. Суд постановил, что в ее песне Dark Horse используется бит из композиции Joyful Noise христианского темнокожего рэпера Flame, пишет TMZ.
Сумма ущерба, которую артистке предстоит возместить, еще не определена, передает lenta.ru
Клип на песню Joyful Noise, которую Flame исполняет совместно с музыкантом Lecrae, был загружен лейблом рэпера на YouTube в 2008 году. Музыкальное видео на трек Dark Horse Кэти Перри, в записи которого принял участие хип-хоп-исполнитель Juicy J, появилось на видеохостинге в 2013-м.
Flame обвинил певицу в плагиате еще в 2014 году. Певица не признавала вину, утверждая, что никогда не слышала религиозную рэп-композицию. Истец также заявил, что Перри разрушила его репутацию в кругах верующих, поскольку теперь его ассоциируют с колдовством, изображенным в клипе на Dark Horse. В композиции Joyful Noise поется об Иисусе Христе, песня наполнена отсылками к Ветхому и Новому Заветам.
В марте 2017 года исполнительница отсудила у монахинь бывший католический монастырь, который решила превратить в свой дом.
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