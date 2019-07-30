Климатические изменения также вызывают таяние вечной мерзлоты и высвобождение значительных объемов углекислого газа.
На днях чрезвычайно большие площади в Северной Америке и Евразии охвачены пламенем. Ученые насчитали при помощи спутниковых снимков сотни пожаров, которые бушуют в северных областях Канады, России и Соединенных Штатов Америки. Некоторые из них достигают более одной тысячи квадратных километров, пишет Deutsche Welle.
На интерактивной карте пожарной службы Аляски можно увидеть так много красных пятнышек, что некоторым из них просто не хватает места, передает Униан.
Каждая из них означает пожар. Кликнув на многие из них, можно увидеть примечание: "Возможности для тушения являются ограниченными". Пожаров слишком много, а местности, где они горят, являются отдаленными.
Масштабы этих катастроф являются "ужасными", говорит Штефан Крузе. Исследователь Гельмгольц-центра в Потсдаме, принадлежит Институту полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, говорит на удивление спокойно и уравновешенно, хотя речь идет об опасности для климата и человечества, которую таит в себе мерзлота Арктики.
Сами по себе лесные пожары в регионах, расположенных рядом с Северным полярным кругом, не являются чем-то необычным для летних месяцев. Часто огонь воспламеняется из-за удара молнии.
Но в этом году они являются беспрецедентно масштабными и продолжительными. Обычно, говорит Крузе, сезон пожаров начинается только в июле или августе, когда растительность высыхает за лето.
"Этот год является просто совсем другим", - говорит он. Причина - из-за вызванных людьми изменений климата изменилось высотное струйное течение, так называемый "джетстрим" - мощный поток воздуха высоко в атмосфере.
Следствием этого стали погодные аномалии, которые превратились в обыденность. В начале июля на Аляске были зафиксированы температурные рекорды, которые местами достигали отметки выше 30 градусов по Цельсию. За это, по словам эколога, обычно замерзшая в это время земля начала таять раньше, чем обычно.
Растительность в этом году высохла настолько, что возникло взрывоопасное состояние: стоит ударить молнии, как это сразу приводит к пожару. Настолько экстремальной ситуации в прошлые 20 лет не было, говорит Крузе.
Последствия пожаров являются разрушительными: на Аляске, говорит Крузе, в этом году в атмосферу было выброшено 50 миллионов тонн углекислого газа (CO2). Столько же, сколько совокупно было выброшено во время всех арктических пожаров последних десяти лет.
Дым также представляет опасность. Ветер транспортирует мелкую пыль и оксид углерода на тысячи километров всего за несколько дней. Люди, проживающие в этих регионах, находятся в двойной опасности из-за огня и смога. Арктика важна для сохранения климата еще по одной причине.
Там расположена так называемая вечная мерзлота. Это земля, которая по меньшей мере два года подряд является замерзшей. Верхний слой тает только летом и замерзает зимой снова. 19 миллионов квадратных километров в Северном полушарии считаются вечной мерзлотой. Это площадь, на которой Германия могла бы уместиться 50 раз.
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