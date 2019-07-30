Министр МВД Румынии подал в отставку в связи с убийством девушек в Каракале

Министр внутренних дел Румынии Николай Мога объявил о своей отставке спустя всего шесть дней после принятия присяги. Такое решения было принято в связи с убийством двух девушек в городе Каракал.

Николай Мога заявил, что хочет таким образом сохранить престиж ведомства после плохой работы отдельных его работников, которые были уволены или наказаны.

Напомним, ранее из-за резонансного убийства девочки, которая трижды звонила в службу спасения, уволили главу полиции. По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом.

Позже местные СМИ сообщили, что убийца задержан и арестован. Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.

Тем временем появились новые подробности о последних часах жизни Александры, девочки, убитой в румынском Каракале в прошлый четверг. Георге Динкэ позвонил матери девочки в момент, когда она говорила с полицейским об исчезновении дочери. Это произошло утром в день убийства.

Убийца Александры назвал женщину тещей и сообщил, что с ее дочерью все хорошо, и она собирается поехать на заработки в Англию. Присутствовавший при разговоре полицейский перезвонил по этому номеру, но Георге Динкэ не ответил. Сразу после этого полиция Каракала распорядилась объявить девочку в национальный розыск. Через полчаса после звонка Георге Динкэ девочка позвонила в службу 112 с просьбой о помощи.

В распоряжении румынской прессы оказался фрагмент этого разговора.